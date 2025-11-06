  • İSTANBUL
Gündem Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavının tarihi belli oldu
Gündem

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavının tarihi belli oldu

Recep Yeşil
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavının tarihi belli oldu

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak. Detayları Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağını bildirdi.

Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 2025-2026 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav tarihinin açıklandığını belirtti.

Tekin, "LGS kapsamındaki sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleşecek. 8'inci sınıf öğrencilerimize yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular, öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak. Öğrencilerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

