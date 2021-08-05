Lise nakilleri ne zaman bitecek 2021 2. nakilde yerleşemeyenler ne yapacak?
Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan lise nakil dönemi herhangi bir okula yerleşemeyen ya da okul değişikliği yapmak isteyen öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 26-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında başvurularının alındığı 1. nakil yerleştirme sonuçları açıklandı. Nakil başvurusu yapanlar yine de bir okula yerleşmemişse bu kez 2. nakil başvurusunu 6 Ağustos’a kadar yapabilecek. Peki 2. nakilde de okula yerleşemeyenler ne yapacak? Lise nakilleri ne zaman bitecek?
Sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında nakil işlemleri boş kontenjan ve sınavlı okul taban puan bilgileri ile sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında nakil işlemleri boş kontenjan bilgileri merak ediliyor. Son dakika haberleri: LGS kapsamında, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarına "meb.gov.tr" adresinden açıklanmasından sonra 1. nakil başvurusu sonucu bir liseye yerleşemeyen ya da okul değişikliği yapacak öğrenciler 2. nakil başvurusunda bulundu.
2 Ağustos’ta başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 6 Ağustos'ta sona erecek, sonuçları ise 9 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos'ta tamamlanacak.
2021 lise nakilleri ne zaman bitecek?
MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, diğer öğrencilerin yerleştirme işlemi için sürecin devam ettiğini anımsatarak "Öğrencilerimiz ve aileleri müsterih olsunlar." İfadesini kullandı. İkinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.
MEB 2021 nakil tarihleri
02-06 Ağustos 2021 – Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
09 Ağustos 2021 – Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
09-13 Ağustos 2021 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
20 Ağustos 2021 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması
23-27 Ağustos 2021 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
31 Ağustos 2021 – Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
06 Eylül 2021 – 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı açılışı.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, lise yerleştirmelerine ilişkin olarak "Sınavsız yerleştirmenin birinci adımında öğrencilerimizin yüzde 91,98'i ilk üç tercihinden birine, sınavsız yerleşen öğrencilerimizin yüzde 51'i ilk tercihlerine yerleşti. Yerleşemeyen ya da okullarını değiştirmek isteyen öğrencilerimiz için süreç devam ediyor." demişti.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SINAVLI/SINAVSIZ OKUL BOŞ KONTENJAN VE SINAVLI OKUL TABAN PUAN BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYIN
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