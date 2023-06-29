Limonu o bölgeye sürünce şok eden etki: Sizde evinizin balkonunda limon yetiştirin, faydasını görün!

Sofralarımızdan eksik olmayan baş tacı limonun onlerca yararından sonra bir yararı daha ortaya çıktı.

Limon, kalp krizi riskini düşürüyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Cilt problemlerine iyi geliyor. Her sabah sirke ile birlikte içildiği zaman vücudu ve cildi temizliyor.

Limonun ateş düşürücü özelliği uzun zamandan beri biliniyor. Eklem ağrılarına iyi geliyor. Düzenli olarak tüketildiğinde ise mide, cilt, pankreas, akciğer kanserinin büyümesini önlüyor. Limonun faydaları bununla sınırlı değil

Limonun yarısını kesip dirseklerinize hafifçe 20 dakika masaj yapınca dirseklerinizdeki tonun eşitlendiğini görmeniz mümkün olacaktır. Yüz temizliğinde büyük faydaları olan limon, cilt kararmalarında da görev başında olacaktır.

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Evinin balkonunda limon yetiştirdi

HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Emin Onat, evinin balkonundaki saksıda limon yetiştirdi. Onat, limon ağacına özenle baktığını, bahçede yetiştirmek için de çalışmalara başladığını söyledi.

İlçenin Akalın Mahalle’sinde yaşayan 4 çocuk babası Emin Onat, balkonuna bıraktığı saksıya limon fidesi ektikten sonra özenle bakmaya başladı. Fide 2 yıl içerisinde büyüyüp bu yıl meyve verdi. Yetiştirdiği limonları koparmaya kıyamayan Onat, bahçe denemelerine de kısa zamanda başlayacağını anlattı. Limon çekirdiğenin filizlenmesini için bir ay beklediğini ifade eden Onat, "Çekirdek filizlendikten sonra da büyük bir saksıya ekip büyümesini bekledim. Soğuktan etkilenmemesi için de çok özen gösterdim. Meyve aldıktan sonra da büyük mutulluk yaşadım. Bahçede yetiştirmek için de hazırlık yapıyorum" dedi.

limonun 8 faydası

Kalbi krizi riskini düşürür.

Asidiyle böbrek taşlarını önlemede yardımcı

Kansızlık sorununuz varsa…

Limonun suyu değil, kendisini tüketin.

Limon vücudu alkali yapar.

Eklem iltihaplarına iyi gelir.

Skorbüt tedavisinde etkilidir.

Sindirime yardımcı olur.

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