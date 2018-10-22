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Limon ve sarımsak ikilisi

Bu ikili şekeri yükseltir mi?Kan şekeri seviyesinin belirli bir düzeyde sabit tutulması veya yükselmesi halinin yavaş gerçekleşmesini sağlamak için tıp dünyası tarafından birçok besin belirlenmiştir.

22 Ekim 2018 Pazartesi 17:49
Limon ve sarımsak ikilisi

Bu besinler aynı zamanda zayıflamaya da yardımcı olarak şişmanlık sorununu ortadan kaldırmak sureti ile fazla kilolarında yakılmasına ve bu sebepten ortaya çıkan kalp ve damar hastalıkları ile tansiyon hastalıklarının da önlenmesini sağlamaktadır. Kan şekerini kontrol altına almak için yazılmış birçok besin olsa da herkesin bünyesi farklılıklar gösterir. Onun için uzman bir hekime görünmek önemlidir.

Halk arasında sıkça sorulan sorulardan birisi Limon suyunun ve limonun şekeri düşürüp düşürmediğidir.

Limon yükseltir çünkü..

Limon meyve ailesinin çok faydalı bir üyesidir. İçerisindeki şeker miktarı diğer meyvelerle kıyaslandığında eşit görülmektedir. Herhangi bir meyve yendiği zaman şekerimiz artar. Bu doğrultuda limon diğer meyveler gibi şekerimizi arttırıcı etkidedir.

Hele hazır meyve suları ise şekeri hızla yükseltir. Onlara katılmış şeker de var..

Bu sonuçlar gösteriyor ki limonata da şekerimizi düşürmek bir yana, aksine yükseltir.

Aarımsak tam aksine

Bunun yanı sıra toplumda sıkça tartışılan sorulardan birisi de sarımsağın şekeri yükseltip yükseltmeyeceğidir. Sarımsak ise ihtiva ettiği özler sayesinde yapılan araştırmalara göre kan şekerini yükseltmez. Aksine düşürür. Ayrıca kanı temizleme özelliğine de sahip çok faydalı bir bitkidir. Bu bitkilerin karışımları hem doğal bir çözüm hem de vücudu rahatlatacak özelliklere sahiptir. Kişilere alerjisi olmaması durumunda hiçbir tehlikesi yoktur.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 17:49
  1. limon
  2. sarımsak

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