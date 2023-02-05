Limon sarımsak maydanoz kürü nasıl yapılır? Problemi olanlar buraya! İşte ilaçlara aday olan cevabı bilin

Herhangi bir rahatsızlığın giderilmesini sağlamak için başvurulan düzenli beslenme türlerine kür denir. Kürlerde genellikle rahatsızlığa iyi gelecek besinlerin karışımı belirli periyotlarda kullanılır.

Maydanoz sarımsak limon kürü nedir?

Maydanoz, sarımsak ve limon bitkilerinin taze bir şekilde birbirleriyle karıştırılarak sağlıklı bir karışım oluşturmasına kür adı verilmektedir. Doğal bir şekilde hazırlanan maydanoz sarımsak ve limonun temizlenerek ve soyularak bir karıştırıcı yardımı ile besin değerlerini kaybetmeyecek şekilde yoğunlaştırılması gerekmektedir. Kalp hastalıklarını tedavi edebilen maydanoz sarımsak limon kürünü evde bulunan malzemeler ile kolay bir biçimde hazırlamak mümkün.

Maydanoz, sarımsak ve limon doğal antibiyotikler olarak bilinen sebzelerdir. Bu nedenle de tüketilmeleri insan sağlığı açısından önemlidir. Bu üç şifalı bitkinin bir araya getirilerek oluşturdukları kür ise birçok hastalığın önüne geçebilme özelliği taşımaktadır. Ayrıca Maydanoz limon ve sarımsağın zayıflatıcı etkiside var. İşte hızlı kilo verdiren maydanoz limon sarımsak kürü tarifi.

Maydanoz sarımsak limon kürü nasıl hazırlanır?

Gerekli malzemeler:

-10-12 adet maydanoz

-1 diş sarımsak

-2 yemek kaşığı limon suyu

-Yarım su bardağı su

Maydanoz sarımsak limon kürü nasıl yapılır?

Maydanozların hepsini temiz su ile yıkayın. Maydanozların taze olmasına dikkat edilmelidir. Yıkadığınız maydanozları saplarıyla birlikte mutfak robotunun içine atın. Limonun suyunu sıkın ve robota ekleyin. Sararmamış sarımsakları bıçak yardımı ile kesin ve robota atın. Robot karışımına son olarak suyu ekleyin. Robotu bir süre boyunca çalıştırın. Karışımı bardağa dökün ve bir süre dinlendikten sonra tüketin.

Uygulanışı:

Maydanoz sarımsak limon kürünün kullanımı oldukça basittir. Kürü ilk 3 gün yukarıdaki tarife uygun bir biçimde kullanmalı, sonrasında ise 3 gün boyunca içinde sarımsak olmadan kullanmalısınız. Sonraki 3 gün ise karışımı yine sarımsakla hazırlayıp, toplamda 9 gün boyunca kullanım yapmalısınız. 9 günlük karışımı bitirdikten sonra 3 gün bekleyip, tekrardan aynı sürece girerek maydanoz sarımsak limon kürünün etkilerini gözlemleyebilirsiniz. İki seferlik kullanım yeterli olacaktır.

Limon kürünün sabahları aç karnına kahvaltılardan 20 - 25 dakika öncesinden tüketilmesi gerekmektedir. Günde bir kez tüketilmesi insan sağlığı açısından önemlidir ancak fazla tüketimde bazı durumlar yan etkiler ortaya çıkabilir.

Maydanoz sarımsak limon kürü ne işe yarar?

Maydanoz sarımsak ve limon kürü pek çok hastalığın önüne geçtiği gibi sağlıklı gelişime de oldukça faydalı bir gıda olarak tüketilmesi uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir. Maydanoz sarımsak ve limon kürü ayrıca insan organlarının da daha sağlıklı çalışmasına ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca hızlı kilo vermek isteyenlerde kullanabilir.

Maydanoz sarımsak limon kürü neye iyi gelir?

Maydanoz sarımsak ve limon kürü pek çok hastalığa da iyi gelmektedir. Maydanoz sarımsak ve limon kürü böbrek iltihaplanmalarına, idrar yolu enfeksiyonlarına ve kalp damar tıkanıklığına iyi gelmektedir. Bağırsak enfeksiyonları ve tıkanıkların giderilmesi içinde maydanoz sarımsak ve limon kürü tavsiye edilmektedir.

Baş ağrısı, kemik ve eklem ağrıları içinde maydanoz sarımsak ve limon kürünün tüketilmesi gerekmektedir. Cilt sağlığı ile ilgili özellikle yağlanmaya bağlı sivilcelerin ve terlemeye bağlı oluşan kızarıklıkların ortadan kaldırılması için maydanoz sarımsak ve limon kürünün kullanılması durumunda kısa zamanda olumlu etkilerin gözlemlenmesi mümkündür.

Limon maydanoz sarımsak kürü faydaları

Maydanoz sarımsak ve limon kalbe büyük faydası olduğu bilimsel bir şekilde kanıtlanmıştır. Kalp damarlarını açar, kalbi ve kalbi besleyen damarların tıkanmasını engeller. Plak oluşumlarını ve kalbin yağ bağlamasının önüne de yine hazırlanan kür ile geçilebilir. Kan dolaşımının hızlandırılmasına da yardımcı olur.

Maydanoz sarımsak limon kürü faydaları?

Maydanoz sarımsak ve limon kalbe büyük faydası olduğu bilimsel bir şekilde kanıtlanmıştır. Kalp damarlarını açar, kalbi ve kalbi besleyen damarların tıkanmasını engeller. Plak oluşumlarını ve kalbin yağ bağlamasının önüne de yine hazırlanan kür ile geçilebilir. Kan dolaşımının hızlandırılmasına da yardımcı olur. Maydanoz sarımsak ve limon kürü idrar yollarının ve sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışması için tavsiye edilen kürler arasında gelmektedir. Cilt sağlığının korunması ve genç bir görünüme sahip olunması için kürün kullanılması da uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir.

Maydanoz sarımsak limon kürü kullanımı

Maydanoz sarımsak ve limon kürü bir çay olarak şeker, limon ve çeşitli baharatlarla tüketilebilmektedir. Bunun yanı sıra elde edilen karışımın cilde ve saçlara da büyük faydası bulunmaktadır. Bu nedenle de banyolardan önce direk olarak cilde ve saçlara uygulanabilmektedir. Ayrıca karışımdan bir cilt maskesi de elde edilebilmektedir.

Ender Saraç sarımsak limon kürü nasıl yapılır?

Limon Sarımsak Kürü Tarifi

Limon sarımsak kürü nasıl yapılır İbrahim Saraçoğlu tarifi var mıdır diye de merak ediyor olabilirsiniz. 1 tutam maydanoz, 2 yemek kaşığı limon suyu, 1 diş sarımsak ve yarım su bardağı suyu robottan geçirin, 20 dk. beklettikten sonra sabah aç karnına bu karışımı için.

Maydanoz limon sarımsak kürü zararları

Limon ve sarımsak kürünü kimler kullanamaz?

Daha önce bahsettiğimiz gibi, limon sarımsak kürü tansiyon düşüklüğüne sebep olur. Bu yüzden düşük tansiyonu olan kişilerin tüketmesi tavsiye edilmemektedir. Kan sulandırıcı ve tansiyon ilacı kullanan kişilerin, doktora danışmadan tüketmemesi gerekir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir, baş ağrısına yol açabilir.