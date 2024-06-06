Limon kabuğu ile eklem ağrısı tedavisi: Tüketen yaşadı, suyu daha kaliteli! Karışımı uygulayan pişman olmuyor

Eklem ağrısını hemen hemen herkes yaşar. Bu ağrıların en büyük sebebi ise sağlıklı beslenmemek ve spor yapmamak yer alabilir. Eklem ağrısı belirtilerinin içerisinde halsizlik, şişme, yanma ve kızarıklık görülebilir. Düzenli olarak bu eklem ağrıları varsa eğer tıbbi olarak yardım almak gerekebilir. Ancak ilaçlı bir tedaviye başlamak istemiyorsanız doğal yollarla bunu deneyebilirsiniz. Daha sağlıklı ve özgürce hareket edebilmek için ihmal etmemeniz önemlidir. Aşağıda yer alan birden fazla doğal yöntemi deneyebilirsiniz.

Limon Kabuğu Eklem Ağrılarına Nasıl İyi Gelir?

Limon içerisinde bir çok vitamin ve mineralleri bulundurur. Bunlar; kalsiyum, magnezyum, A, B6, B1, pektin ve postasyumdur. Limonun kendisini herkes kullanır ama kabuğunda var olan faydaları pek bilinmez. Limon kabuğu sert dokuları yumuşatır ve sakinleştirici bir etki gösterir. Bu da Eklemde oluşan ağrıların yumuşaması ve geçmesi için çok güzel bir yöntemdir.

Limon Kabuğu Eklem Ağrısı İçin Nasıl Kullanılır

Limonu güzel bir şekilde yıkayın ve kabuklarını rendeleyin.

Rendelenmiş olan kabukları ağrıyan bölgeye sürün ve bandaj veya sargı beziyle kapatıp sarın.

2 – 3 saat beklettikten sonra bandajı açıp kabukları alın ve o bölgeyi temizleyin.

Eklem Ağrısı İçin Doğal Yöntem

Malzemeler

Doğal zeytinyağı

2 adet limon

Okaliptus yaprakları

Tarifi

Limonları yıkadıktan sonra kabuklarını soyun ve bir kavanoza yerleştirin.

Limon kabuklarının üzerine geçecek kadar zeytinyağını ekleyin.

Okaliptus yapraklarını da kavanozun içerisine yerleştirin.

Son olarak kavanozu sıkı bir şekilde kapatın ve 2 hafta bekletin.

Kullanımı

Hazırlamış olduğunuz kürü temiz bir beze sürün ve ağrılı bölgeye sarın. Bezin üzerini gazlı bezle kapatın ve bekleyin. Akşam yatmadan önce yapıp sabaha karşı çıkarabilirsiniz. Etkili bir sonuç elde edebilmek için yaklaşık 1 ay uygulayın.

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