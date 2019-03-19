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Ligin en centilmeni Trabzonspor

Süper Lig'in geride kalan 26 haftalık bölümünde Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Bursaspor kırmızı kart görmedi.

19 Mart 2019 Salı 11:12
Ligin en centilmeni Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun geride kalan 26 haftalık periyodunda Trabzonspor centilmen, Fenerbahçe ise hırçın bir görüntü sergiledi.

Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle ara verilirken, geride kalan 26 haftada bin 46 sarı, 59 da kırmızı kart çıktı.

Ligde 18 takımdan sadece 3'ü tüm maçları 11 kişi tamamladı. Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Bursaspor, bu süreçte kırmızı kart görmedi.

Bu üç takımdan futbolcusu daha az sarı kart gören Trabzonspor, ligin en centilmen takımı konumunda bulunuyor.

Ligde son 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Ünal Karaman yönetimindeki Karadeniz temsilcisi, 26 haftayı 53 sarı kartla geçti.

Trabzonspor'u centilmenlikte, en yakın takipçisi Galatasaray'ın 6 puan önünde zirvede yer alan Medipol Başakşehir, 57 sarı kartla takip ediyor.

Kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor da 59 sarı kartla ligin centilmen takımları içerisinde yer alıyor.

 

- Fenerbahçe hırçın ekipler arasında

 

Ligin şu ana kadarki bölümünde en hırçın takım ise 7 kırmızı kartla Çaykur Rizespor oldu.

İkinci devre oynadığı 9 maçta 22 puan toplayarak başarılı bir performans ortaya koyan ve ligin dibinden 8. sıraya kadar tırmanan Çaykur Rizespor, kırmızı kartların 6'sını sezonun ilk yarısında gördü.

Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan ve alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Fenerbahçe, 63 sarı ve 6 kırmızı kartla en hırçın ikinci ekip konumunda bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekipte Slimani, Soldado (2), Jailson, Neustaedter ve Tolgay Arslan, kırmızı kart gördü.

Küme düşme hattındaki Göztepe de 55 sarı ve 6 kırmızı kartla hırçın ekipler arasında yer alıyor.

 

- Gergin geçen maçlar

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 2-2 biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından istenmeyen olaylar yaşandı.

Karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus, maçın sonunda Galatasaray'dan Ndiaye, Fenerbahçe'den ise Soldado ve Jailson'a kırmızı kartını gösterdi.

Ligin ilk haftasında oynanan Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor maçında da 3 kırmızı kart çıktı.

 

- En fazla sarı kart görenler

 

Ligin en fazla sarı kart gören takımı olarak Atiker Konyaspor (67) dikkati çekti.

Zirve takibini sürdüren Galatasaray, 26 haftalık bölümü 66 sarı ve 3 kırmızı kartla tamamladı.

Galatasaray, Atiker Konyaspor'un ardından MKE Ankaragücü ile en fazla sarı kart gören iki ekipten biri oldu.

Beşiktaş da futbolcusu en fazla sarı kart gören takımlar arasında yer alıyor. Ligde Galatasaray'ın ardından üçüncü sırada bulunan Beşiktaş'a, 65 sarı ve 4 kırmızı kart çıktı.

Bu sezon şu ana kadar bir maçta en fazla sarı kart 8. haftadaki Atiker Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasında gösterildi. 2-2 biten maçın hakemi Ümit Öztürk, 1 kez kırmızı, 12 kez de sarı kartına başvurdu.

 

- Kart dosyası

 

Spor Toto Süper Lig'in geride kalan 26 haftalık bölümünde takımların kart istatistikleri şöyle:

TakımlarSarı kartKırmızı kart
Trabzonspor53-
Medipol Başakşehir57-
Bursaspor59-
Kasımpaşa501
Büyükşehir Belediye Erzurumspor472
Akhisarspor642
Antalyaspor613
Galatasaray663
MKE Ankaragücü663
Demir Grup Sivasspor484
Evkur Yeni Malatyaspor594
Beşiktaş654
Atiker Konyaspor674
Aytemiz Alanyaspor545
İstikbal Mobilya Kayserispor615
Göztepe556
Fenerbahçe636
Çaykur Rizespor517
Toplam104659

 

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:12
  1. Karaman
  2. Sivas
  3. Rize
  4. Malatya
  5. Konya
  6. Kayseri
  7. Erzurum
  8. Bursa
  9. Aydın
  10. Antalya
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