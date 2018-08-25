‘Lifecell Mix’le paket içeriğini kendin belirle

Turkcell, her şeyi internetten yaptıran dijital markası Lifecell ile müşterilerini dünyada bir ilk olan Mix tarife paketleriyle buluşturuyor. “Tüm dünyada bilgi, eğlence ve iş mobilde akıyor” diyen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, “Müşterilerimizin paketlerini kendilerinin yapma isteğini göz önüne alarak Lifecell Mix paketlerini hayata geçirdik. Kullanıcılarımız değişen ihtiyaçlarını bu paketlerle rahatça karşılayabilecek” dedi. Müşteriler, Lifecell Mix, Lifecell Süper Mix ve Lifecell Mega Mix paketlerinden birini tercih ederek, kullanmak istedikleri uygulamaları Turkcell Hesabım üzerinden ya da lifecell.com.tr’den kolayca seçebiliyor.