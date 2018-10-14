Liderlik umutlarımız Soçi'de kaldı
A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki üçüncü maçında Rusya'ya 2-0 mağlup oldu.14 Ekim 2018 Pazar 21:03
A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki üçüncü maçında Rusya ile deplasmanda karşılaştı.
Gruptaki ilk maçında Rusya'ya kaybedip, İsveç'i mağlup eden milliler, üçüncü maçında konuk olduğu Rusya karşısında hiçbir varlık gösteremedi ve sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.
Rusya'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Roman Neustadter ve 78. dakikada Denis Cheryshev kaydetti.
Türkiye bu sonuçla UEFA Uluslar A Ligi'ne çıkma şansını kaybetti.
3 puanda kaldık
Rusya bu sonuçta gruptaki puanını 7'ye yükseltti. Türkiye ise ikinci mağlubiyetini alarak 3 puanda kaldı.
Türkiye, bir sonraki maçında 17 kasımda İsveç'i konuk edecek.
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