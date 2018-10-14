Liderlik umutlarımız Soçi'de kaldı

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki üçüncü maçında Rusya ile deplasmanda karşılaştı.

Gruptaki ilk maçında Rusya'ya kaybedip, İsveç'i mağlup eden milliler, üçüncü maçında konuk olduğu Rusya karşısında hiçbir varlık gösteremedi ve sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Rusya'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Roman Neustadter ve 78. dakikada Denis Cheryshev kaydetti.

Türkiye bu sonuçla UEFA Uluslar A Ligi'ne çıkma şansını kaybetti.

3 puanda kaldık

Rusya bu sonuçta gruptaki puanını 7'ye yükseltti. Türkiye ise ikinci mağlubiyetini alarak 3 puanda kaldı.

Türkiye, bir sonraki maçında 17 kasımda İsveç'i konuk edecek.