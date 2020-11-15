Libya'nın Terhune kentinde bir toplu mezar daha bulundu

TRABLUS (AA) - Libya ordusunun haziran ayında ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtardığı Terhune kentinde bir toplu mezar daha bulundu.

Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu Müdürü Lütfi Tevfik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Terhune'deki Rabıt kırsal bölgesinde bulunan toplu mezar kazı alanında bir toplu mezara daha ulaştıklarını belirtti.

Tevfik, halihazırda mezardaki ceset sayısının belirlenmeye çalışıldığını kaydetti.

Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı.

Hafter milislerinin Trablus'a yönelik 14 ay süren saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'nin kurtarılmasının ardından Libya makamları, şehirde ve çevresinde şimdiye kadar ulaştıkları en az 28 toplu mezarda, 90 ceset ve ceset kalıntısı çıkarıldığını açıklamıştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) 22 Haziran'da yapılan açıklamada da toplu mezarlara ilişkin UCM Başsavcılığına güvenilir bilgiler ulaştığı kaydedilmişti.

Hafter yanlısı "Kaniyat" milisleri, Terhune'yi kontrol ettiği dönemde, şehirde muhalif gördüğü sivil halkı ve rakip gördüğü aşiretleri yargısız infaz etmekle suçlanıyor.



