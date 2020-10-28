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Aktüel Libya'da yerdeki sosyal mesafe etiketlerine Macron'un fotoğrafını bastılar
Aktüel

Libya'da yerdeki sosyal mesafe etiketlerine Macron'un fotoğrafını bastılar

Başkent Trablus'ta bir mağaza, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı tutumuna tepkisini farklı bir şekilde ortaya koydu

Yeniakit Publisher
2020-10-28 16:39:17 -
Libya'da yerdeki sosyal mesafe etiketlerine Macron'un fotoğrafını bastılar

TRABLUS (AA) - Libya'da bir giyim mağazası, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı tutumu ve Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmasına tepki olarak, yerdeki sosyal mesafe etiketlerinde Macron'un fotoğrafını kullandı.

Başkent Trablus'un Ayn Zara semtindeki bir kadın giyim mağazasında Macron'un tutumuna gösterilen tepki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki sosyal mesafe uygulamasına yansıdı.

Mağaza yetkilileri, müşterilerin kasa önünde sosyal mesafe kuralına uymaları için hazırlanan, "Lütfen burada durun" yazılı etiketlerde Fransa Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafını kullandı.

Mağazada alışveriş yapan müşteriler, Macron'un fotoğrafının bulunduğu uyarı etiketlerine basarak sıralarını bekledi.

- Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna tepkiler sürüyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarına Arap ülkelerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Macron yönetiminin son zamanlarda Müslümanları ve ibadet yerlerini hedef almasıyla ülkenin farklı şehirlerinde benzer uygulamalar görülmeye başlandı.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

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