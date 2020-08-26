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Aktüel Libya'da Kovid-19 nedeniyle 7 kişi daha hayatını kaybetti
Aktüel

Libya'da Kovid-19 nedeniyle 7 kişi daha hayatını kaybetti

Ülkede son 24 saatte 553 yeni vaka tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-26 14:14:08 -
Libya'da Kovid-19 nedeniyle 7 kişi daha hayatını kaybetti

TRABLUS (AA) - Libya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir günde 7 kişi yaşamını yitirdi, 500'den fazla yeni vaka tespit edildi.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 553 kişinin enfekte olduğu bildirildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybının 210'a yükseldiğine işaret edilen açıklamada, toplam vaka sayısının da 11 bin 834 olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, 40 hastanın daha tedavisinin tamamlandığı, böylece iyileşenlerin sayısının 1152'ye ulaştığı aktarıldı.

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