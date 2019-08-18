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Libya'da hayvanat bahçesini bombaladılar!

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı güçler, başkent Trablus'ta 'askeri amaçlarla kullanıldığı' iddiasıyla hayvanat bahçesine hava saldırısı düzenledi.

18 Ağustos 2019 Pazar 08:44
Libya'da hayvanat bahçesini bombaladılar!

Hafter'e bağlı Libya televizyonunun Facebook hesabında yayımlanan haberde, Trablus'taki Ebu Selim bölgesinde bulunan hayvanat bahçesinin Merkezi Emniyet Teşkilatı Komutanı Abdulgani el-Kekli'ye bağlı güçlerin konuşlandığı gerekçesiyle vurulduğu ifade edildi.

Saldırıda hayvanların zarar görüp görmediğine ilişkin bilgi verilmedi.

HAVALİMANLARINA DA SALDIRI DÜZENLİYORLAR

Hafter güçleri bir süredir, askeri amaçlarla kullanıldığı gerekçesiyle ülkenin batısındaki Mitiga, Zuvara ve Misrata havalimanlarına da saldırılar düzenliyordu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER HAFTER'İ YALANLADI

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) bugün, General Halife Hafter güçlerinin askeri amaçlarla kullanıldığı iddiasıyla saldırı düzenlediği Zuvara Havalimanı'nın sivil tesis olduğunu ve askeri amaçlı kullanılmadığını teyit etmişti.

KAYNAK: AA

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 08:44
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