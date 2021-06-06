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Dünya Libya'da bombalı araç saldırısı!
Dünya

Libya'da bombalı araç saldırısı!

Libya'nın güneyindeki Sebha kentinde, bir güvenlik noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 22:09:00 -
Libya'da bombalı araç saldırısı!

Libya'nın güneyindeki Sebha kentinde, bir güvenlik noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sebha Emniyet Müdürlüğü medya yetkilisi Hüseyin Neam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "bomba yüklü küçük bir kamyonetle, Sebha'daki Tarım Yolu üzerinde, Ebna Mazık kavşağında yer alan bir güvenlik noktasının hedef alındığını" söyledi.

Saldırıda, Cinayet Büro Amirliği görevlilerinden Yüzbaşı El-Abbas Ali Mesud ve Yüzbaşı İbrahim Abdunnebi El-Heyali'nin yaşamını yitirdiğini kaydeden Neam, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

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