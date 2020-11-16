  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Libya Siyasi Diyalog Forumu, uzlaşı çıkmaması nedeniyle gelecek haftaya ertelendi
Aktüel

Libya Siyasi Diyalog Forumu, uzlaşı çıkmaması nedeniyle gelecek haftaya ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-11-16 02:19:09 -
Libya Siyasi Diyalog Forumu, uzlaşı çıkmaması nedeniyle gelecek haftaya ertelendi

TUNUS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde bir haftadır Tunus’ta süren Libya Siyasi Diyalog Forumu, geçiş sürecini yönetecek isimler üzerinde uzlaşı çıkmaması nedeniyle gelecek hafta yeniden toplanmak üzere ertelendi.

BM Libya Destek Misyonunun (UNSMIL) Temsilcisi Stephanie Williams, forumun yedinci ve kapanış gününde düzenlediği basın toplantısında, katılımcıların bir hafta sonra video konferans yoluyla tekrar toplanacağını açıkladı.

Wiiliams, katılımcıların, "yürütme otoritesinin seçilmesine ilişkin anlaşmak üzere" bir araya geleceklerini kaydetti.

Foruma katılan kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 2021 sonunda yapılacak seçimlere kadar geçiş sürecini yönetecek isimler ve yürütme mekanizması üzerinde bir uzlaşıya varılamadı.

UNSMIL Temsilcisi Stephanie Williams, cuma gecesi forum katılımcılarının, "geçiş döneminin, 24 Aralık 2021'de seçimlerin gerçekleştirilmesiyle son bulması" konusunda uzlaştığını açıklamıştı.

Forumdaki görüşmelerde, Libya'nın üç bölgesini temsil edecek biri başkan toplam üç üyenin oluşturduğu ve oy birliğiyle karar alması gereken devlet başkanlığı rolündeki Başkanlık Konseyi’nin kapsamı, görevi ve yetkileri konusunda uzlaşıldığı belirtilmişti.

Aynı şekilde yürütmeyi üstlenecek hükümetin, yetkileri ve görevleri konusunda da anlaşmaya varıldığı aktarılmıştı.

İsminin gizli kalmasını isteyen Devlet Yüksek Konseyi'ne bağlı forum katılımcısı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, forumun, bazı katılımcıların, gayrimeşru silahlı güçlerin müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in geçiş sürecinde Başkanlık Konseyi'ne başkanlık etmesinde ısrarcı olması gerekçesiyle tıkandığını söylemişti.

Tunus'un başkentinde 9 Kasım Pazartesi günü başlayan foruma, BM tarafından Libya'nın farklı kesimlerini temsilen seçilen 75 kişi katıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MSB duyurdu: 4 terörist imha edildi
Aktüel

MSB duyurdu: 4 terörist imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Diyarbakır'da dikkat çeken anlar! Uzun uğraşlar sonucu kabul ettiler
Gündem

Diyarbakır'da dikkat çeken anlar! Uzun uğraşlar sonucu kabul ettiler

Diyarbakır'da iki aile arasında 6 ay önce başlayan husumet, uzun süren barış görüşmelerinin ardından sona erdi.
BAE'de neler oluyor? İki İsrailli gözaltına alındı
Dünya

BAE'de neler oluyor? İki İsrailli gözaltına alındı

Terör ve işgal devleti İsrail'le normalleşme anlaşması imzalayan, Arap ülkelerinin yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri'nde devlete ait bir ..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay