Libya ordusu Trablus'un güneyinde ilerliyor

ANKARA (AA) - Libya ordusu, başkent Trablus'un güneyinde, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki bölgelerde ilerliyor.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre Libya ordusu, Trablus'un 25 kilometre güneyindeki eski Trablus havaalanı, Remle mevkisi ve Nakliyye askeri kampının bulunduğu bölgelere doğru ilerliyor.

- Üç askeri araç imha edildi

Ordu birliklerinin Trablus'un güneyindeki Kazirma mevkisinde düzenlediği operasyonda Hafter güçlerine ait 3 askeri araç imha edildi.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Kazirma mevkisinde Hafter milislerine ait 3 askeri aracın havan topu atışlarıyla kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Kazirma, El-Halle ve Ayn Zara'da Hafter milislerinin yoğun olduğu noktaların hedef alındığı ifade edildi.

- Libya hükümet güçleri, beldeleri milislerden arındırmayı sürdürüyor

Libya ordusu, Hafter'e bağlı milislerin karşısında son dönemde pek çok askeri başarıya imza attı.

Hafter milislerini 18 Mayıs'ta ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nden çıkaran Libya hükümetine bağlı güçler, batı bölgelerindeki farklı beldeleri de milislerden arındırmaya devam ediyor. Hafter milislerinin başkente saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini kuşatan ordu birlikleri, bu hamlesiyle başkentin güneyindeki milis güçlerini Terhune kentini savunmaya çekilmeye zorladı.

Ordu birlikleri, dün başkentin güneyinde aralarında Hamza, Yermuk, Es-Savarih askeri kamplarının da yer aldığı geniş bir bölgeyi milislerden arındırdı.

Başkentin güneyindeki bazı noktalardan geri çekilen Hafter milislerinin, yerleşim bölgelerindeki konut ve yollara çok sayıda patlayıcı tuzakladığı ortaya çıkmıştı.

Hafter'e bağlı milisler, 4 Nisan 2019'da başkenti ele geçirmek için saldırı başlatmış ve ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti. Bu süre zarfında pek çok yerleşim alanı hedef alınmış ve çok sayıda sivil yaşamını yitirmişti.









