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Aktüel Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne batı: 74 ölü
Aktüel

Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne batı: 74 ölü

Yeniakit Publisher
2020-11-12 20:20:05 -
Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne batı: 74 ölü

CENEVRE (AA) - Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Akdeniz'de, Libya açıklarında bir teknenin batması sonucu en az 74 düzensiz göçmenin boğulduğunu bildirdi.

BM'nin göç örgütü IOM'den yapılan yazılı açıklamada, deniz kazasının ülkenin liman kenti Al Khums açıklarında meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, teknenin, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 120'den fazla kişiyi taşıdığı aktarıldı.

Kazada en az 74 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, balıkçıklar ve sahil güvenlik ekiplerince kurtarılan 47 kişinin kıyıya getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve şimdiye kadar 31 cesede ulaşıldığı kaydedildi.

Son iki günde, Orta Akdeniz'de iki teknenin alabora olmasının ardından 2'si çocuk olmak üzere en az 19 kişinin boğulduğu anımsatılan açıklamada, şu anda aynı rotada faaliyet gösteren tek sivil toplum kuruluşu gemisi olan "Open Arms" gemisinin üç operasyonda 200'den fazla kişiyi kurtardığı açıklandı.

Açıklamada ayrıca, 1 Ekim'den bu yana Orta Akdeniz'de en az 8 deniz kazasının meydana geldiği belirtildi.

- "Binlerce savunmasız insan bedel ödüyor"

IOM Libya Direktörü Federico Soda, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, son kazanın, devletlerin arama kurtarma çalışmalarındaki duyarsızlığının bir tezahürü olduğunu vurguladı.

İsim vermeden Avrupa ülkelerini eleştiren Soda, "Binlerce savunmasız insan hem denizde hem de karada bu eylemsizliğin bedelini ödemeye devam ediyor. " diye konuştu.

IOM verilerine göre, bu yıl Akdeniz üzerinden Avrupa kıyılarına ulaşmaya çalışan en az 900 düzensiz göçmen boğuldu.





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