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Aktüel Libya açıklarında 86 düzensiz göçmen yakalandı
Aktüel

Libya açıklarında 86 düzensiz göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 11:55:15 -
Libya açıklarında 86 düzensiz göçmen yakalandı

TRABLUS (AA) - Libya sahil güvenlik ekiplerinin, Akdeniz'de 86 düzensiz göçmeni yakaladığı belirtildi.

Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sahil güvenlik ekiplerinin, iki ayrı operasyonla toplam 86 göçmeni yakaladığını duyurdu.

Düzenlenen ilk operasyonda 13'ü çocuk 74 göçmenin yakalanarak Trablus'a getirildiği ifade edilen açıklamada, ikinci operasyonla yakalanan 12 göçmenin ise Ez-Zaviye kentine alındığı kaydedildi.

Açıklamada, IOM ekiplerinin, göçmenlerin sağlık taramalarını yapmak ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere Trablus'ta karaya çıkma noktasında hazır bulunduğu bilgisine yer verildi.

Düzensiz göçmenlerin uyruklarına ve sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilmedi.

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde en önemli nokta haline geldi.

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