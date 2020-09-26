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Aktüel Libya açıklarında 15 düzensiz göçmen boğuldu
Aktüel

Libya açıklarında 15 düzensiz göçmen boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-09-26 21:25:19 -
Libya açıklarında 15 düzensiz göçmen boğuldu

TRABLUS (AA) - Libya açıklarında bindikleri lastik botları batan 120 düzensiz göçmenden 15'inin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Libya sahil güvenlik güçleri, bindikleri lastik botları batan 120 düzensiz göçmeni kurtarmak için operasyon başlattı.

Düzensiz göçmenlerden 105'i kurtarılırken 15'inin boğulduğu belirlendi.

Göçmenlerin Libya'ya geri gönderildiği belirtildi.

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde en önemli nokta haline geldi.

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