LGS sonuçları hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığınca, 6 Haziran'da Liselere Geçiş Sınavı gerçekleştirilmişti. Sınava katılan adayları gözü LGS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS puanları nasıl hesaplanacak?

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.