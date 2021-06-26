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Eğitim LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları için MEB'den gelecek açıklamaya kilitlenildi. Sınava katılan öğrenciler MEB internet sitesi üzerinden yayınlanan LGS soruları ve cevap anahtarlarıyla doğru yanlış sayılarını hesaplayabilecek. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-26 00:24:00 -
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçları hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığınca, 6 Haziran'da Liselere Geçiş Sınavı gerçekleştirilmişti. Sınava katılan adayları gözü LGS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. 

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS puanları nasıl hesaplanacak?

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

 

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