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Gündem LGBT dostu Ekrem yine tiyatro peşinde
Gündem

LGBT dostu Ekrem yine tiyatro peşinde

Yeniakit Publisher
2024-04-05 14:17:00 - 2024-04-05 14:21:40

Eşcinsel evliliği destekleyen sapkın dostu CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine ikili oynuyor. Mazbatasını alan İmamoğlu, makam odasına hoca çağırarak göreve başlamadan önce ailesiyle birlikte dua etti.

Seçim sürecinde sıkıyı görünce Müslüman olduğunu hatırlayarak camilere koşan, 2019 seçim sürecinde de yalan yanlış Yasin suresi okuyarak mütedeyyin kesimin oylarını devşirmeye çalışan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kez makam odasındaki dua ile gündeme geldi. İmamoğlu, mazbatasını aldıktan sonra makam odasında ailesiyle birlikte el açarak dua etti.

Eşcinsel evliliği destekledi

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mayıs 2020’de, Haber Global’de Jülide Ateş’in sunduğu 40 programına katılmıştı. İmamoğlu'na yöneltilen 40 sorudan birisi de eşcinsel evliliklerle ilgili olmuştu.

Ateş, programda İmamoğlu’na şu soruyu yöneltmişti:

İBB Meclis toplantısında toplumsal cinsiyet eşitliği projesiyle ilgili komisyon kurulması önerilmişti. CHP’nin bu girişimi “İmamoğlu’ndan eşcinsel evliliklerin önünü acıkacak proje” olarak manşetlere yansıdı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın sözleri var…Çeşitli tartışmalar yaşandı. Resmi olmayan rakamlara göre ülkemizde 3 milyon eşcinsel olduğu belirtiliyor. Eşcinsel evlilikleri onaylıyor musunuz?

İmamoğlu, bu soruya şu skandal cevabı vermişti:
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Ben özgürlüklere saygı duyan, özgürlüklere dair toplum içindeki insanların kendi yaşamlarıyla ilgili süreçlerine destek olmaya çalışan bir yapım var. Görevim de bunu gerektiriyor.

Tabii ki eşcinsel vatandaşlarımızın da yaşam kalitelerini ya da yaşam ile ilgili özgürlüklerini korumakla ilgili sorumluluğumuz var. Geçmişte bu görevi yapmış insanların sorumluluğu olduğu gibi benim de var, benden sonraki belediye başkanlarının da var, ülkeyi yönetenlerin de var. Şunu söylemekte fayda görüyorum ki eşcinsel evliliğe izin verilmesi hususunda henüz toplumumuzun da hazır olmadığının altını çizmek isterim.

İkiyüzlülükte sınır yok!..

İmamoğlu’nun LGBT sapkınlığına verdiği destek bununla sınırlı değil. Seçilir seçilmez İBB bünyesinde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü” kurarak LGBT ahlaksızlığını meşrulaştırmaya çalışan Ekrem İmamoğlu, belediyedeki önemli mevkilere de sapkınları atadı. Aynı zamanda İmamoğlu, göreve geldikten hemen sonra İBB TV’nin logosunu LGBT renkleriyle değiştirdi. Tüm bu rezilliklere imza atan İmamoğlu’nun eşcinsel evliliklerle ilgili çıkışı da tekrar gündem oldu.

LGBT dostu İmamoğlu’nun dua ve cami ziyaretleriyle mütedeyyin seçmenin gözünü boyamaya çalışması, “İkiyüzlülüğün bu kadarına da pes” dedirtti.

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