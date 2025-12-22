Leyla Mizrahi son yolculuğuna uğurlandı

Galatasaray Kulubü'nün eski yöneticilerinden ve iş dünyasının tanınmış isimlerinden Cemal Özgörkey’in yeğeni Leyla Mizrahi, hayatını kaybetti.

Uykusunda hayatını kaybeden Mizrahi için Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde bir cezane töreni düzenlendi. Törene Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın da aralarında bulunduğu genç kadının aile yakınları ve sevenleri katıldı.

Yakınları, 5 ay önce anne olduğu öğrenilen Leyla Mizrahi'nin tabutu başında birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Leyla Mizrahi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Yeni Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Leyla Mizrahi’nin uykusunda geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyor. Kesin ölüm nedeni otopsi raporu ile belli olacak.

LEYLA MİZRAHİ KİMDİR?

Leyla Mizrahi, İzmir iş dünyasının köklü ailelerinden Özgörkeyler'in genç üyelerindendi. Cemal Özgörkey'in yeğeni ve Özlem Adalı'nın kızı olan Mizrahi, iş dünyasında ve aile yatırımlarında aktif bir rol üstlenmişti.

Kısa süre önce Özgörkey Holding'deki görevlerinden ayrılan Leyla Mizrahi, tüm yatırımlarını Cemal Özgörkey Invest Holding çatısı altında toplamıştı. İş dünyasındaki başarılı adımları ve aile içindeki aktif rolüyle tanınan Mizrahi, genç yaşına rağmen önemli sorumluluklar üstlenmişti.

30 yaşındaki Mizrahi evli ve 1 çocuk annesiydi.