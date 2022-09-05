Levent Göktaş hakim karşısında! Avukatı İvanov: Türkiye'deki haklarını Bulgaristan'da aramayı düşünmüş
Hablemitoğlu cinayetinin katil zanlısı Levent Göktaş, yakalandığı Bulgaristan'da ilk defa hakim karşısına çıktı. Elleri kelepçeli olarak mahkemeye katılan Göktaş'ın 40 gün tutuklu kalması talep edildi.
Firari iken Bulgaristan'da yakalanan Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Levent Göktaş, Haskova İl Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı.
Geçen hafta Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde yakalanan, savcılığın hakkında 72 saatlik gözaltı kararı verdiği Göktaş için bugünkü mahkemesinde 40 günlük tutukluluğu talep edildi.
Katil zanlısı Göktaş'ı savunmasını Bulgar Avukat İvan İvanov yaptı.
Duruşma öncesi gazetecilere açıklamada bulunan İvanov, Göktaş'ın yasa dışı olarak Bulgaristan'a girmekle suçlandığını söyledi. Firari zanlı Göktaş'ın yeşil pasaportu bulunduğunu ve AB ülkelerine vizesiz girme hakkı olduğunu söyleyen İvanov, "Arandığı için Bulgaristan'a yasa dışı yollardan girmiş. Türkiye'deki haklarını Bulgaristan'dan aramayı düşünmüş." dedi.