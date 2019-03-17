0553 313 94 23

Letonya’dan Brexit açıklaması

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, hükümetine Brexit’in tarihinin uzatılması yönünde tavsiye vereceğini ifade etti.

17 Mart 2019 Pazar 17:38
Letonya’dan Brexit açıklaması

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, hükümetine Brexit’in tarihinin uzatılması yönünde tavsiye vereceğini ifade etti.


İngiltere’de Avam Kamarası’nda hafta içinde gerçekleştirilen oylamada Brexit’in tarihinin uzatılmasını kabul etmesine Letonya’dan destek geldi. Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Brexit’in tarihinin uzatılmasına destek verilmesi için hükümetini cesaretlendireceğini ifade etti. Rinkevics, “Hükümetimiz, bu konuyu Perşembe ve Cuma günü yapılacak Avrupa Konseyi öncesinde önümüzdeki Salı günü görüşecek” ifadesini kullandı.


Rinkevics, "Brexit tarihinin uzatılması yönünde bir talep olması halinde, Hükümetime, Avrupa Konseyi’nde tarihin uzatılması yönünde tavsiye vereceğim. Ancak daha sonrası için sürecin nasıl işleyeceğine dair Birleşik Krallık’tan daha net bir plan bekliyoruz" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 17:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Mersin'de dereye düşen kız çocuğu aranıyor
    1. GÜNCELLEME - Mersin'de dereye düşen..
    2. MHP İl Başkanı Karataş’tan 18 Mart..
    3. Başakşehir 90+7'de puanı kurtardı!
    4. Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Toper,..
    5. Gençlerden Togar’a konvoylu destek
    6. Vali Memiş’ten 18 Mart Çanakkale..
    7. Yeni Zelanda’daki saldırı için 23..
    8. Bakan Varank, Siirt’te kanaat..
    9. Yahudi yerleşimcilerden Filistin..
    10. Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 -..
    11. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    12. Bakan Selçuk'tan şehit ailesine ziyaret
    13. Malatya Yeşilyurt Belediyespor..
    14. TBMM Başkanı Şentop’dan Yeni..
    15. TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 -..
    16. "Sporcu Buluşması"
    17. Türel, “Siyasette sözünü tutmaya..
    18. TFF 3. Lig: Cizrespor: 1 - Gölcükspor:..
    19. 'Vizyon Başkan' Ali Koç korkutan..
    20. Başkan Uysal'dan gençlere: Enerjinizin..
    21. O ülkede şoke eden olay! PUBG Mobile..
    22. Kahtalı’dan terörle mücadele vurgusu
    23. Afjet Afyonspor - Abalı Denizlispor..
    24. TFF 3. Lig: Van Büyükşehir..
    25. Gözyaşlarına boğulan futbolcuları..
    26. "Yalova'nın en önemli gündem maddesi..
    27. Bakan Kasapoğlu'ndan 18 Mart mesajı
    28. Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
    29. Diyarbakır'da yaşanan silahlı kavgada..
    30. Gürkan belediye çalışanlarına veda etti
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu