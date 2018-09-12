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Lenfoma hızla ilerliyor

Ağrısız hızla ilerleyen bir kanser türü fakat tedavi şansı yüksek...

12 Eylül 2018 Çarşamba 17:02
Lenfoma hızla ilerliyor

Lenfoma, “lenf sisteminden” kaynaklanan kanserlerin ortak adıdır. Lenfoma en hızlı ilerleyen kanser türü fakat tedavi ihtimali oldukça yüksek... Lenfoma, hem çocuklarda, hem de erişkinlerde görülen bir hastalıktır.

En önemli belirtileri boyunda, koltuk altında ya da kasıklardaki ağrısız bezeler, gece terlemesi, düşmeyen ve sebebi bilinmeyen ateş.. Ayrıca sürekli yorgunluk ve kilo kaybı da lenfomanın habercisi olabilir. Ancak bu belirtilerin başka hastalıklarda da görülebileceği unutulmamalıdır.

Uzun süren kronikleşmiş enfeksiyon hastalıkları, bağışıklık sisteminin zayıf olması veya zarar görmesi, Deterjan, böcek öldürücüler gibi kimyasal maddelere maruz kalma ve bazı virüslerden kaynaklanan hastalıklar lenfoma riskini artırmaktadır.

Lenf bezleri, fasulye veya bezelye benzeri bir yapıya sahip olan küçük organlardır. Bunlar bağışıklık sistemimiz için önemli hücrelerin eğitimlerinden ve depolanmasından sorumludur. Lenf damarlarında renksiz, suya benzeyen bir sıvı taşınmaktadır. Lenf sıvısında yer alan akyuvarlar benede sızan mikroorganizmalarla ve muhtemel tümör oluşumu ile savaşırlar.

Lenf bezleri boyun, koltuk altları, kasıklar, göğüs kafesinin içi ve karın gibi bedenin belli bölgelerinde gruplar halinde bulunur. Lenf sisteminin diğer organları arasında bademcikler, dalak, kemik iliği de bulunmaktadır. Ayrıca mide, bağırsak ve cilt gibi bazı organlarımızda da lenf sistemi içinde yer alan doku bölümleri vardır.

Lenf damarları, lenf bezleri, diğer lenf organ ve dokularıyla birlikte tüm bu yapıya lenf sistemi denir. Bu yapı içinde ortaya çıkan kanserlerin genel adı da lenfomadır.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 17:02
  1. lenfoma
  2. kanser
  3. lenf bezleri

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