Lekelere karşı sirke ile yağ emrinizde



Mobilya cilalarının, özellikle de aerosol olanların, kullanımı sırasında çıkan gazların kazara solunması ya da yutulması ciddi bir tehlike oluşturur. Bu cilaların yapısında pek çok zehirli madde vardır.

İnsan için kanser yapıcı olduğundan şüphelenilen fenol, cilaların çoğunda bulunur. Fenol deriye temas ederse, şişme, soyulma, yanmaya sebep olup kurdeşen ya da sivilceler oluşturabilir. Dahili olarak çok az miktarda bile alınması dolaşım sisteminin çökmesine, çırpınma, soğuk ter, koma ve ölüme yol açar.

Mobilya ve yer cilalarında sık sık karşılaşılan diğer kimyasallar ise; nitrobenzen (ki çok zehirlidir), akrilonitril, amonyak, deterjanlar, yapay kokular, nafta ve damıtılmış petrol ürünleridir.

Bunlar yerine;

Bir ölçü bitkisel yağa, bir ölçü limonsuyu veya sirke karıştırarak ince bir şerit halinde uygulayıp iyice ovalayabilirsiniz. Veya...

Ahşap yüzeylerdeki su izlerini bir parça diş macunu ile ovalayarak silebilirsiniz.

Cilasını yitirmiş yüzeylere yarım litre bitkisel yağa 1 yemek kaşığı limon yağı ilave edip uyguladığınızda parlaklığı yeniden kazanabilirsiniz.