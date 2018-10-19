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LeBron James'un Lakers kariyeri mağlubiyetle başladı

James'in "double double" yaptığı maçta Los Angeles Lakers, deplasmanda Portland Trail Blazers'a 128-119 yenildi.

19 Ekim 2018 Cuma 21:32
LeBron James'un Lakers kariyeri mağlubiyetle başladı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Portland Trail Blazers, sahasında Los Angeles Lakers'ı 128-119 yendi.

Sezona galibiyetle başlayan Blazers'ta Damian Lillard 28, Nik Stauskas 24, James McCollum da 21 sayıyla takımın en skorer isimleri oldu.

Kariyerinde yeni takımıyla çıktığı ilk maçlarda dördüncü kez mağlup olan LeBron James'in 26 sayı, 12 ribauntluk performansı mağlubiyete engel olamadı. Konuk ekipte Josh Hart 20, Brandon Ingram 16 sayıyla maçı tamamladı.

Philadelphia 76ers, bu sezon sahasındaki ilk maçında Chicago Bulls'u 127-108 yendi. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 7 dakika süre aldığı mücadelede Joel Embiid 30 sayı, 12 ribaunt, Ben Simmons 13 sayı, 13 ribaunt, Dario Saric de 13 sayı 10 ribauntla "double double" yaptı.

 

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 21:32
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