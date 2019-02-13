Lazio Sevilla UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçları dün akşam başladı. Yarın ise İtalya'nın güçlü ekiplerinden Lazio sahasında İspanyol ekibi Sevilla'yı konuk edecek. Bu heyecan dolu maça kısa bir süre kala, müsabakaya dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Lazio Sevilla UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?13 Şubat 2019 Çarşamba 19:12
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçları dün akşam başladı. Yarın ise İtalya'nın güçlü ekiplerinden Lazio sahasında İspanyol ekibi Sevilla'yı konuk edecek. Bu heyecan dolu maça kısa bir süre kala, müsabakaya dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Lazio Sevilla UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
Lazio Sevilla UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
14 Şubat 2019 Perşembe Roma Olimpiyat Stadı'nda TSİ 20.55'te başlayacak olan Lazio Sevilla Arsenal UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçı beIN Sports HD 2'den canlı olarak yayınlanacak.
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Türkiye'yi temsil eden takımlardan Galatasaray, Portekiz temsilcisi Benfica'yı İstanbul Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te ağırlayacak.
Tur atlayan takımlar, 20-21 Şubat tarihlerindeki rövanş maçlarının ardından belli olacak.
14 Şubat Perşembe
20.55 Galatasaray - Benfica (Portekiz) beIN SPORTS 1
20.55 BATE (Belarus) - Arsenal (İngiltere) beIN SPORTS HD 3
20.55 Lazio (İtalya) - Sevilla (İspanya) beIN SPORTS HD 2
20.55 Olympiakos (Yunanistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna) beIN SPORTS MAX HD 1
20.55 Rennes (Fransa) - Real Betis (İspanya) beIN SPORTS MAX HD 2
20.55 Krasnodar (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya) beIN CONNECT
20.55 Slavia Prag (Çekya) - Genk (Belçika) beIN CONNECT
20.55 Rapid Wien (Avusturya) - Inter (İtalya) beIN SPORTS HD 4
23.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Villarreal (İspanya) beIN SPORTS MAX HD 2
23.00 Celtic (İskoçya) - Valencia (İspanya) beIN SPORTS HD 4
23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Eintracht Frankfurt (Almanya) beIN SPORTS MAX HD 1
23.00 Malmö (İsveç) - Chelsea (İngiltere) beIN SPORTS HD 2
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