Lazanya nedir, nasıl yapılır? Lazanya tarifleri

Özel olarak açılan ince hamurun, çeşitli soslar ile buluşmasından meydana gelir ve son dokunuşu fırın verir. Lazanya hamurunun yumuşak olmasının sırlarında biri de ara katlara sürülen beşamel sostur.Rendelenmiş kaşar ya da değişik peynir çeşitleri kullanarak da lazanya hazırlayabilirsiniz. İşte makarna tariflerine ek olarak lazanya denemek isteyenler için adım adım tarif...

Kıymalı Lazanya tarifi

Malzemeler

• 1 paket lazanya

İç harcı için:



• 500 gram dana kıyma

• 1 çay bardağı sıvı yağ

• 2 adet soğan

• 2 adet domates

• 2 diş sarımsak

• 2 adet kırmızı köz biber

• 3 adet sivri biber

• 1 adet havuç

• 1 tatlı kaşığı pesto sos

• Karabiber

• Pul biber

• Yeterince tuz



Beşamel sos için:



• 2 çorba kaşığı tereyağı

• 4 çorba kaşığı un

• 850 mililitre süt

• Yeterince tuz



Üzeri için:



• 250 gram taze kaşar



Lazanya nasıl yapılır?

Soğanların ve domateslerin kabuklarını soyun, yıkayın ve küp küp doğrayın. Sarımsakları soyun, yıkayın ve rendeleyin. Biberleri yıkayıp, orta kalınlıkta doğrayın. Havucun kabuğunu kazıyın, yıkayın ve rendeleyin.Yağı pişirme tenceresine alın, üzerine soğan ve kıymayı ilave edin, ara sıra karıştırarak 2-3 dakika kavurun. Üzerine biberleri, havuç ve sarımsağı ekleyin. Bu şekilde de 3 dakika kavurun. Üzerine domatesi ekleyin, suyunu salıp çekene kadar pişirin. Baharatlar, pesto sosu ve tuzu ekleyin, karıştırın ve ocağı kapatın .Lazanyaları makarna haşlar gibi haşlayın ve kevgir yardımıyla suyun içinden süzerek alın. Fırın kabını birkaç damla sıvı yağ ile yağlayın. Hazırladığınız beşamel sostan kepçe yardımı ile fırın kabına yarım kepçe yayın. Üzerine bir sıra haşlanmış lazanya yerleştirin. Üzerine hazırladığınız kıymalı harçtan yayın, üzerine beşamel sos ekleyin. Bu sırayı tüm malzemeler bitene kadar tekrarlayın. En üste beşamel sos ve kaşar peyniri serpin.200 derece ısınmış fırında yaklaşık 25 dakika üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

Lazanya hamuru nasıl yapılır?

Unu derin bir kaba alın. Ortasını açıp tuz, yumurtalar ve zeytinyağını ekleyip yoğurun. 5-6 dakika iyice yoğurun. Daha sonra sırayla 4-5 numaralarda da 1-2 kere açın. Makineniz yok ise hamuru üzerine un serperek merdane yardımıyla açın. Tencerede bol su kaynatın.

Ispanaklı lazanya tarifi nasıl yapılır?

Ispanaklar temizlenir ve doğranır, sıvı yağda kuru soğan kavrulur. Salçalar ve ıspanaklar eklenir. Tuz karabiber ve suyu eklenir. Sulu bir sos olmalı. Dikdörtgen borcama önce 1 kepçe beşamel sos dökülür. Lazanyalar dizilir. Lazanyalar bitene kadar devam edilir.

Lazanya nerenin yemeği

Lazanya, peynir, domates sosu veya ragù (bir tür et sosu) ile yapılan İtalya asıllı bir yemektir. Türkiye'de benzeri su böreğinin domates soslu ve daha sulu pişirilmiş bir çeşidi denilebilir. Farklı katmanlarda ve farklı şekillerde yapılabilen yemeğe, ricotta veya mozzarella peyniri eklenebilmektedir.