Laz işi roketatar büyük beğeni topladı!

Yaylaya çıkartmış oldukları torpilleri patlatarak kendilerine eğlence arayan 4 kafadar yaylada buldukları tencere içine torpili koyup tencere kapağını yüzlerce metre fırlatmayı başardı.

Torpilin patlaması ve "Laz 53 Tencere Roket Atar" diye adlandırdıkları tencerenin patlayıp kapağın fırlama görüntüleri sosyal medyada bir anda büyük beğeni topladı.