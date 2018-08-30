Laz işi roketatar büyük beğeni topladı!
Rize'nin Ardeşen ilçesinde bulunan Tobamzga Yaylasına gelen 4 arkadaş, buldukları tencere ile adeta roket atışı gerçekleştirdi. O anlar büyük beğeni topladı.30 Ağustos 2018 Perşembe 10:43
Yaylaya çıkartmış oldukları torpilleri patlatarak kendilerine eğlence arayan 4 kafadar yaylada buldukları tencere içine torpili koyup tencere kapağını yüzlerce metre fırlatmayı başardı.
Torpilin patlaması ve "Laz 53 Tencere Roket Atar" diye adlandırdıkları tencerenin patlayıp kapağın fırlama görüntüleri sosyal medyada bir anda büyük beğeni topladı.
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