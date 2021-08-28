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Aktüel Lastik botta sürüklendiler! Düzensiz göçmenler kurtarıldı
Aktüel

Lastik botta sürüklendiler! Düzensiz göçmenler kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde denizde sürüklenen lastik bottaki 30 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 00:34:00 -
Lastik botta sürüklendiler! Düzensiz göçmenler kurtarıldı

Aydın-Didim'de denizde sürüklenen lastik bottaki 30 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı.

Didim açıklarında lastik botun sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, motor arızası sebebi ile sürüklenen bottaki 30 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkartılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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