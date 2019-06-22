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Laser-Run Şehir Turu müsabakaları başladı

- Ankara'da iki gün sürecek müsabakalara 7 ilden 146 sporcu katılıyor

22 Haziran 2019 Cumartesi 13:24
Laser-Run Şehir Turu müsabakaları başladı


ANKARA (AA) - Keçiören Belediyesi ve Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun iş birliğinde düzenlenen Laser-Run Şehir Turu müsabakaları başladı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde gerçekleşen etkinliğe 7 ilden 146 sporcu katılırken, müsabakalar 11, 13, 15, 17 ve 19 yaş altı, gençler, büyükler kategorilerinde organize ediliyor.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Feyyaz Velidedeoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Laser-Run'un eskrim, yüzme ve binicilikten oluştuğunu söyledi.

Velidedeoğlu, Laser-Run'un Türkiye'de yeni tanınan bir spor olduğunu, geliştirmek adına bu organizasyonu düzenlediklerini ifade etti.

Uluslararası Açık Laser-Run müsabakalarının da 2 Kasım'da İstanbul'da yapılacağını hatırlatan Velidedeoğlu, şunları kaydetti:

''Dora Nusretoğlu, İpek Akşin, Sesim Alpuğan ve Sıdal Aslan gibi Dünya Modern Pentatlon Federasyonu sıralama listesindeki olimpik sporcularımız da bugün ve yarın burada olacak. Sporcularımızın olimpiyatlara kota alacağını düşünüyoruz. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 4 sporcu göndermeyi hedefliyoruz.''

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 13:24
  1. Feyyaz Velidedeoğlu
  2. Keçiören Belediyesi
  3. Laser-Run
  4. Laser-Run Şehir Turu
  5. Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu

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