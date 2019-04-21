Larin tansiyonu yükseltti! MLS flaş karar aldı

Larin’in bonservisi konusunda eski kulübü Orlando City ile davalık olan Beşiktaş’ta, Kanadalı forvet de kendi alacakları için FIFA’ya gidince, MLS Yönetimi flaş bir karar aldı... ABD’den Türkiye’ye oyuncu transferi yasaklandı.

Geçen sezonun devre arasında Atiba’nın referansıyla transfer edilen Cyle Larin, Beşiktaş’ın başına dert açtı.

2018’in Ocak ayında bonservis bedeli ödenmeden MLS ekibi Orlando City’den kadroya katılan Larin’in, sonrasında kulübüyle 2 yıl daha kontratı olduğu öne sürülünce, Siyah-Beyazlılar 1 milyon 850 bin Euro ödemeyi kabul etmişti. Ancak Orlando City bu rakamdan daha fazlasını istedi ve taraflar davalık oldu.

Türkiye'ye oyuncu gönderilmesi yasaklandı

Bu sezon ligde sadece 1 golü olan Larin de kendi alacakları için Beşiktaş’ı FIFA’ya şikayet etti. Gelişmeleri yakından takip eden Major League Soccer (MLS) yönetimi ise flaş bir karar aldı.

Basketboldaki NBA sisteminin benzeri şekilde ABD’de futbol haklarını elinde bulunduran MLS, dava süreci bitene kadar Türkiye’ye oyuncu gönderilmesini yasakladı.

Larin’in bonservisi konusunda kulüpler arasındaki dava sonuçlanana kadar yasak devam edecek. Yani hiçbir kulübümüz, MLS’ten transfer yapamayacak.