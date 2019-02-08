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Lakers son saniye basketiyle kazandı

- NBA'de Los Angeles Lakers, deplasmanda Boston Celtics'i son saniye basketiyle 129-128 mağlup etti- Oklahoma City Thunder'ın Memphis Grizzlies'ı 117-95 yendiği maçta Russell Westbrook, üst üste 8. kez "triple double" yaptı

08 Şubat 2019 Cuma 09:36
Lakers son saniye basketiyle kazandı


İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, deplasmanda karşılaştığı Boston Celtics'i son saniye basketiyle 129-128 yendi.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Deplasmanda Boston Celtics'e konuk olan Lakers, yıldızı LeBron James'in 28 sayı, 12 ribaunt ve 12 asistle "triple double" yaptığı maçı Rajon Rondo'nun son saniye basketiyle kazanmasını bildi.

Rondo'nun 17 sayı, 10 asistle "double double" yaptığı Lakers'ta Kyle Kuzma 25 sayı üretti.

Ev sahibi ekipte ise Jayson Tatum'un 22 sayı, 10 ribaunt, Kyrie Irving'in 24 sayı, 7 ribaunt, 8 asistlik performansları mağlubiyete engel olamadı.


- Westbrook'tan üst üste 8. "triple double"


Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren takımlardan Oklahoma City Thunder, sahasında Memphis Grizzlies'ı 117-95 mağlup etti.

Thunder'da galibiyete 15 sayı, 13 ribaunt, 15 asistlik katkı sağlayan Russell Westbrook, üst üste 8. kez "triple double" yapmayı başardı. Paul George, 27 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Konuk ekipte Jaren Jackson 27, Bruno Caboclo 16, Ivan Rabb ve Mike Conley on beşer sayıyla maçı tamamladı.


- Sonuçlar


Indiana Pacers-Los Angeles Clippers: 116-92

Orlando Magic-Minnesota Timberwolves: 122-112

Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 101-119

Boston Celtics-Los Angeles Lakers: 128-129

Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies: 117-95

Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs: 127-118

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 09:36
  1. Boston Celtics
  2. LeBron James
  3. Los Angeles Lakers
  4. NBA
  5. Rajon Rondo
  6. Russell Westbrook

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