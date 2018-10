Laikliğin tabusu ölüm saçıyor

Türkiye’de laikçilerin tabusu olan alkol, ölümcül hastalıkların tapusu durumunda. İtalya’nın Venedik kentinde akşam saat 7’den sonra taşınması dahi yasaklanan alkolün sağlığa zararları artık tıp dünyası tarafından da genel kabul görüyor. Dünya çapında yapılan bilimsel araştırmalar, içkinin ölümcül hastalıklara neden olduğunu ortaya koyarak adeta İslam’ın alkol illetini neden haram kıldığının izahını yapıyor.

Alkolün korkunç sonuçları

Akit’in derlediği rakamlar, alkolün sıhhî yıkımını gözler önüne serecek cinsten. Tıp dergisi Lancet’te yayımlanan 26 yıllık kapsamlı araştırmaya yansıyan rakamlara göre alkol kaynaklı ölüm rakamları korkunç seviyede. 1990-2016 yılları arasında gerçekleştirilen ve yüzlerce araştırmadan yararlanan yayına göre her yıl dünya çapında alkol kaynaklı 2,8 milyon kişi ölüyor. Cinsiyet bazında erkek ölümleri daha yaygın. Her sene dünya genelinde erkeklerin yüzde 7’si alkol nedeniyle can veriyor. Kadın ölümlerin ise yüzde 2’si alkol yüzünden.

İçkiyle gelen kanser ve verem

İçki, ölümcül vakaların yanı sıra sakatlığa yol açan hastalıkları da tetikliyor. 15-49 yaş arasındaki kişilerde ölüm ve sakatlıkların temel sebeplerinden biri alkol içmek olarak gösteriliyor. Günde bir kadeh içki içmenin kanser, diyabet ve verem riskini yüzde 0,5 artırdığı, günde iki kadehin bu riski yüzde 5’e, beş kadehin yüzde 7’ye çıkardığı saptamasına varılıyor.

Alkol kullanımı ömrü kısaltıyor

Türkiye’de Kemalist çevrelerce adeta laikliğin teminatı gibi gösterilmeye çalışılan içkinin zararları, İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi bilim insanlarınca da teyit edilmiş durumda. Bilim insanlarının 19 ülkeyi kapsayan araştırmasına göre, günde en fazla bir alkollü içki içenler, hiç içmeyenlere kıyasla daha erken ölüyor. 600 bin kişi üzerinde yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, haftada 5 ila 10 kadeh arasında içki içenlerin ömrü 6 aya kadar kısalıyor. Ölümcül hipertansiyon, felç, kalp yetmezliği gibi hastalıklarda da alkol illetinin izleri görülüyor. Haftada tüketilen 5 birimlik alkol felç riskini yüzde 14 artırıyor. İçkiye bağlı olarak ölümcül hipertansiyon riski yüzde 24, kalp yetmezliği riski yüzde 9, aort anevrizması riski yüzde 15 yükseliyor.