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Laikliğin tabusu ölüm saçıyor

Batı’da belli saatlerden sonra yasaklanırken, Türkiye’de laikliğin tabusu olarak görülen alkolün, terörden daha fazla can aldığı ortaya çıktı. Batı’da yapılan kapsamlı araştırmalara göre, her yıl dünya çapında 2,8 milyon insan, alkol sebebiyle ölüyor. İçki illeti felç riskini yüzde 14, ölümcül hipertansiyon riskini yüzde 24, kalp yetmezliği riskini yüzde 9 artırarak bağımlısını ölüme sürüklüyor.

02 Ekim 2018 Salı 11:47

Türkiye’de laikçilerin tabusu olan alkol, ölümcül hastalıkların tapusu durumunda. İtalya’nın Venedik kentinde akşam saat 7’den sonra taşınması dahi yasaklanan alkolün sağlığa zararları artık tıp dünyası tarafından da genel kabul görüyor. Dünya çapında yapılan bilimsel araştırmalar, içkinin ölümcül hastalıklara neden olduğunu ortaya koyarak adeta İslam’ın alkol illetini neden haram kıldığının izahını yapıyor.

Alkolün korkunç sonuçları

Akit’in derlediği rakamlar, alkolün sıhhî yıkımını gözler önüne serecek cinsten. Tıp dergisi Lancet’te yayımlanan 26 yıllık kapsamlı araştırmaya yansıyan rakamlara göre alkol kaynaklı ölüm rakamları korkunç seviyede. 1990-2016 yılları arasında gerçekleştirilen ve yüzlerce araştırmadan yararlanan yayına göre her yıl dünya çapında alkol kaynaklı 2,8 milyon kişi ölüyor. Cinsiyet bazında erkek ölümleri daha yaygın. Her sene dünya genelinde erkeklerin yüzde 7’si alkol nedeniyle can veriyor. Kadın ölümlerin ise yüzde 2’si alkol yüzünden.

İçkiyle gelen kanser ve verem

İçki, ölümcül vakaların yanı sıra sakatlığa yol açan hastalıkları da tetikliyor. 15-49 yaş arasındaki kişilerde ölüm ve sakatlıkların temel sebeplerinden biri alkol içmek olarak gösteriliyor. Günde bir kadeh içki içmenin kanser, diyabet ve verem riskini yüzde 0,5 artırdığı, günde iki kadehin bu riski yüzde 5’e, beş kadehin yüzde 7’ye çıkardığı saptamasına varılıyor.

Alkol kullanımı ömrü kısaltıyor

Türkiye’de Kemalist çevrelerce adeta laikliğin teminatı gibi gösterilmeye çalışılan içkinin zararları, İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi bilim insanlarınca da teyit edilmiş durumda. Bilim insanlarının 19 ülkeyi kapsayan araştırmasına göre, günde en fazla bir alkollü içki içenler, hiç içmeyenlere kıyasla daha erken ölüyor. 600 bin kişi üzerinde yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, haftada 5 ila 10 kadeh arasında içki içenlerin ömrü 6 aya kadar kısalıyor. Ölümcül hipertansiyon, felç, kalp yetmezliği gibi hastalıklarda da alkol illetinin izleri görülüyor. Haftada tüketilen 5 birimlik alkol felç riskini yüzde 14 artırıyor. İçkiye bağlı olarak ölümcül hipertansiyon riski yüzde 24, kalp yetmezliği riski yüzde 9, aort anevrizması riski yüzde 15 yükseliyor.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 11:47
  1. içkici
  2. ayyaş
  3. Laiklik
  4. alkol

YORUM YAZ

  • YörükYörük9 dk önce
    Sayın Hasan Yılmaz çok doğru tespit yapmışsınız. Zararlı alışkanlıklardan kaynaklı hastalıklarda, hastanın ek ödeme yapması ya da aynı kasko gibi sigorta primlerinde değişikliğe gidilmesi gerekir. Mevcut durum kullanmayan vatandaşlar için adaletsizliktir. Cesur kararlar alınmalıdır. Zararlı alışkanlıkların maliyetini, kullanmayan vatandaşlar yüklenmemelidir.
  • HASAN YILMAZHASAN YILMAZ22 dk önce
    devlet vatandaşının sağlığını elde edebilmesi için gerekli şartları düzenler evet. fakat vatandaşın keyfi hareketlerinin bedelini ödemek zorunda değil olmamamlı.adam yıllarca sigara içmiş akciğer kanseriolmuş ve yine yıllarca alkol almış karaciğerler iflas etmiş. bu gibi durumlar için yapılan yüz binlerce lira, sağlığına yediğine içtiğine dikkat eden devlete nerdeyse masraf çıkarmayn vatandaşın hakkına ecavüz olmuyormu bazıları 20sene 30 sene prim ödedim diyebilir ikinci tarifdeki vatandaşda prim ödüyor
  • halkhalk33 dk önce
    Alkol tüketiminin Laiklik ile alakası ne..
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