60 Yıllık Bayram geleneği 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
60 Yıllık Bayram geleneği 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde vatandaşlar, geleneksel hale gelen toplu bayramlaşma programında yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Yaklaşık 12 bin kişinin yaşadığı Cerrah Mahallesi'nde sürdürülen toplu bayramlaşma geleneği, bu bayramda da devam etti. Bayram namazının ardından başlayan programda mahalle sakinleri önce camide bir araya geldi, ardından kabristanlığa giderek dua etti.

Daha sonra mahalle halkı tek sıra halinde dizilip birbirleriyle bayramlaştı. Binden fazla kişinin katıldığı bayramlaşmada oluşan uzun kuyruk, köy meydanına kadar uzandı. Yaklaşık 1 kilometreyi bulan bayramlaşma sırası, mahallede renkli görüntülere sahne oldu.

Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, geleneğin yaklaşık 60 yıldır sürdüğünü belirterek, "Cerrah Mahallemizin 60 yıllık bayramlaşma geleneği devam etmektedir. Cerrah'ta camide namazımızı kıldıktan sonra cemaatle beraber kabristanlığımıza gidiyoruz.

Burada dualarımızı yaptıktan sonra tek sıra halinde Cerrah Mahallesi sakinleriyle tek tek bayramlaşıp köyün meydanına kadar sıramız oluşuyor. Bu gelenek 60 yıldır devam ediyor. Bundan sonra da devam edecektir. İyi bayramlar" dedi.

Cerrah Mahallesi'nde nesilden nesile aktarılan bu gelenek, bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu bir kez daha ortaya koydu.

Rusya'dan dünyayı endişelendiren akaryakıt kararı
Dünya

Rusya'dan dünyayı endişelendiren akaryakıt kararı

Rusya, fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabileceğini açıkladı

‘Varsa sökün, üzülürsünüz" demişti! İçişleri Bakanı’ndan yeni 'multimedya ekran' açıklaması: Vatandaşı mutlu edeceğiz!
Gündem

‘Varsa sökün, üzülürsünüz” demişti! İçişleri Bakanı’ndan yeni 'multimedya ekran' açıklaması: Vatandaşı mutlu edeceğiz!

Daha önceki açıklamasında ‘Varsa sökün, sonra üzülürsünüz’ diyen İçişleri Bakanı Mustafa Çitçi, araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişk..
Halk TV’de Webtapu şoku! Özgür Özel’in iftira balonu Ebru Baki’nin elinde patladı!
Gündem

Halk TV’de Webtapu şoku! Özgür Özel’in iftira balonu Ebru Baki’nin elinde patladı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik ortaya attığı asılsız iddialar ve mal varlığı üzerinde..
İran'dan yeni silah: 'Nasrallah' füzesi ilk kez İsrail ve ABD üslerini vurdu!
Dünya

İran'dan yeni silah: 'Nasrallah' füzesi ilk kez İsrail ve ABD üslerini vurdu!

İran Devrim Muhafızları (DMO), "Gerçek Vaat 4" operasyonunun 65’inci dalgasında, Kadr füzesinin çoklu savaş başlığına sahip gelişmiş versiyo..
Amerikalı Bakanın kan donduran itirafı! 13 yaşındaki oğluna 'Senin için öldüler' dedi!
Gündem

Amerikalı Bakanın kan donduran itirafı! 13 yaşındaki oğluna 'Senin için öldüler' dedi!

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, nükleer bir İran bahanesiyle Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren emperyalist emellerini bu kez aile mahremiyeti ..
Cüneyt Özdemir Özgür Özel’i perişan etti: Dünya yangın yerine dönmüş Özgür Özel turptan bahsediyor "AK Parti Farkla Kazanır"
Gündem

Cüneyt Özdemir Özgür Özel’i perişan etti: Dünya yangın yerine dönmüş Özgür Özel turptan bahsediyor "AK Parti Farkla Kazanır"

Gazeteci Cüneyt Özdemir, son dönemdeki siyasi gelişmeleri ve seçim atmosferini değerlendirdiği konuşmasında dikkat çekici analizlerde bulund..
