Laikçiler motoru iyice yaktı! Mescide ayakkabı ile girmek mi bilim?
Öğrencilerin mescidde ibadet etme haklarını engellemeye çalışan 28 Şubat artığı Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi Zeliha Gizem Sayın'a destek için bir araya gelen sendika üyeleri, üniversitenin Cibali Kampüsü önünde basın açıklaması okudu.
Ellerinde "Laikliği savunuyoruz, iş güvencesi istiyoruz" yazılı pankart taşıyan gruptakiler, mescidde ibadet etme özgürlüğü ellerinden alınan öğrencileri ve olaya tepki gösterenleri hedefe koydu.
Mescide ayakkabıyla girip, öğrencilerin namaz kılmalarını engellemeye çalışan, buna gerekçe olarak da odasının önünde "ayakkabı birikmesini" gösteren öğretim görevlisinin üniversitedeki görevine son verilmişti.
28 Şubat artığı Zeliha Gizem Sayın ile aynı zihne sahip sendika üyeleri, okudukları basın açıklamasında akıllara zarar ifadeler kullandı.
Yasakçı sendika üyeleri, mescide ayakkabıyla basmayı, "bilimsel eğitim" sayıp, "bilimsel eğitimin" hedef alındığını iddia etti.