  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
MSB'den PKK'ya 'Pençe' darbesi!
Binali Yıldırım Yeni Azerbaycan Partisi heyeti ile görüştü
PKK’dan temizlenen Rasulayn’da büyük kampanya
Azerbaycan'ın Karabağ'da verdiği şehit sayısı açıklandı
Dünya Laikçi zorbalar her yerde! Karışıklık nedeniyle eğitime ara verilmişti... 'Başörtüsü yasağını kaldırın' çağrısı!
Dünya

Laikçi zorbalar her yerde! Karışıklık nedeniyle eğitime ara verilmişti... 'Başörtüsü yasağını kaldırın' çağrısı!

Nijerya İslam İşleri Yüksek Kurulu (NSCIA), Müslüman kadınlar için ülkenin her yerinde, kısıtlama olmaksızın başörtüsünün serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 16:20:00 - 2021-06-02 16:30:27
Laikçi zorbalar her yerde! Karışıklık nedeniyle eğitime ara verilmişti... 'Başörtüsü yasağını kaldırın' çağrısı!

Nijerya İslam İşleri Yüksek Kurulu (NSCIA) Başkanı ve Sokoto Kralı Muhammed Sa'ad Abubakar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Müslüman kadınlara başörtüsü kısıtlamasının olmaması ve bu noktada ülkedeki din özgürlüğünün gözetilmesi gerektiğini belirtti.

Ülkede herkesin dini özgürlüğü olduğunun altını çizen ve başörtüsünün ülkenin her yerinde serbest bırakılması çağrısı yapan Abubakar, "Herkesin dini çok önemli. (Kur'an-ı Kerim'de) Allah'a ibadet etmem söylendiği gibi, O’na ibadet etme özgürlüğüne de sahip olmalıyım." diye konuştu.

Abubakar, ülke nüfusunun yüzde 50'sinden fazlasını oluşturan Müslümanların haklarının korunması gerektiğini ifade etti.

Hristiyanların yaşadığı bölgede tartışmaya neden oluyor

Çoğunlukla Hristiyanların yaşadığı güney ve batı bölgelerde, zaman zaman bazı iş yerleri ve okullarda kadınların başörtüsü kullanımı tartışmalara neden oluyor.

Uzlaşıya varılamaması nedeniyle eğitime ara verildi

Kwara eyaletinde 19 Şubat'ta, Müslüman ve Hristiyan dini liderlerinin kız öğrencilerin başörtüsü kullanması konusunda uzlaşıya varamaması üzerine 10 okulda eğitime geçici olarak ara verilmişti.

Başörtülü öğrenciler kampüsten çıkarılmıştı

Ülkenin Oyo eyaletinde 2018'de, 9 öğrenci başörtü taktıkları gerekçesiyle okul yönetimince kampüsten çıkarılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay