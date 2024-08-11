Sözde oyuncu haddini aştı! Laikçi Merve Boluğur'dan erkeklere skandal sözler
Küflenmiş magazin dünyasının şımarık sakinlerinden Merve Boluğur skandal bir açıklamaya imza attı. Boluğur: “Erkeklerin yüzde 99’u şerefsizdir” ifadelerini kullanarak saygısızlık sınırını aştı.
Oynadığı saçma sapan roller ve kamuoyunda tepkiye neden olan açıklamalarıyla gündeme gelen Merve Boluğur isimli sözde oyuncu bu kez de erkeklere hakaret ederek gündeme geldi.
Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra psikolojisinin bozulduğu iddialarıyla sürekli gündem olmaya çalışan Merve Boluğur, erkeklerle ilgili skandal bir açıklamada bulundu.
"ERKEKLER ŞEREFSİZDİR"
Laik yaşam felselesiyle hayatını sürdüren sözde oyuncu Merve Boluğur, “Erkeklerin yüzde 99’u şerefsizdir” ifadesini kullanarak sosyal medyayı ayağa kaldırdı.