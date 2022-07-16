Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı", Saraçhane Meydanı'nda yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete sesleneceği etkinliğe MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada KYK kredi borçlarına ilişkin şunları söyledi: "Yerli ve milli olmayanlardan bu ülkeye hayır gelmeyeceğini en iyi milletimiz bilir. Bunları söylerken hakikatlere de gözümüzü kapamıyoruz. Yaşanan küresel kriz bizi de etkiliyor. Ama şundan emin olunuz ki; omuzlarımıza binen hiçbir yük kalıcı değildir.

KYK bursları faizler silinecek mi?

Bay Kemal çıkmış, üniversiteli gençlere KYK bursları üzerinden faiz bindiriyormuşuz diyor. Ya bir kere faizin en büyük düşmanı biziz. Allah nasip ederse ilk Kabine Toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamayı yapacağız. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Hatta daha da ileri gidiyorum, enflasyona da kurban etmeyiz. Çalışmamızı yapıyoruz. Kabine Toplantısı'ndan sonra gerekli açıklamayı yapacağız. Milletimizin sıkıntılarını en iyi biz biliyoruz Bay Kemal biz.”

Üniversiteden mezun olan gençlerin iş bulamaması halinde dahi 2 yıl sonra ödeme mecburiyetinde bulundukları, aksi halde yüksek faizle karşı karşıya kaldıkları ve kur farkından dolayı imza attıkları borçtan daha fazlasını ödeme zorunda tutuldukları KYK borçları ile ilgili çalışmalar tamamlandı. Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak. Kabine toplantısın sonrası KYK kredi borç faizleri düşürüldü mü? KYK borç faizi şartları neler, kimi kapsıyor? sorularına cevap bulunmuş olunacak.