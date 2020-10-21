KYK borç yapılandırma ne zaman? KYK son dakika!

KYK borçlarının tamamı silinecek mi? KYK borç affı ne zaman? KYK öğrenim kredisi borçları nasıl yapılandırılacak? Binlerce vatandaşın üniversite yıllarında aldığı ve daha sonra ödeyemediği KYK öğrenim kredi borçları için yapılandırma yolunu açacak düzenleme, Maliye Bakanlığı'nın gerçekleştireceği çalışmanın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) gündeminde yer alacak. KYK borçlarının silinmesi yerine faizlerin kontrol altına alınmasını öngören düzenleme, kısa sürede yürürlüğe alınması halinde 1 yıl ödemesiz dönem imkanı da sağlayabilecek.

KYK borçları yapılandırma nasıl olacak?

AK Parti kurmayları, düzenlemenin bütçeden önce Meclis’e getirilmesi ve bir yıl ödemesiz olarak borçların taksitlendirilmesini önerdi. KYK borçlarını ödeyemeyenlerin haciz işlemleri ve icra takipleri de durdurulacak.

KYK borç yapılandırma ne zaman?

KYK borçlarının yapılandırılmasının da içinde yer alan torba yasa Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda son şeklini aldıktan sonra önceki gün Meclis’e sevk edilen istidam paketinin içine eklenecek. Teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek.

KYK borç silinmesi tüm haberler

Hükümet son zamanlarda aldığı kararlarla milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürüyor. Geçtiğimiz günlerde Bakanlar Kurulu önemli bir çalışmaya imza atmıştı. Bakanlar kurulunda ele alınan vergi prim borç yapılandırması, emekliye ikramiye, yaşlılık aylığına yapılan zam ve seçim öncesinde yapılması planlanan bir dizi teşviklerin çıkması KYK Kredi borcu olan binlerce öğrenciyi de umutlandırdı. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) üniversite öğrencilerinin geri ödemeli burs borçlarının silinmesi teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ye sunuldu. İşte tüm detaylar...

KYK borçları silinecek mi?

Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM'ye Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK kredi borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifi sunuldu. Milletvekilleri arasında yapılacak olan görüşmenin sonucunda oylamalar yapılacak ve oylamada ilgili kanun teklifi kabul edilirse KYK üzerinden öğrenim kredisi alan öğrencilerin borçları yeniden yapılandırılacak.

KYK öğrenim kredisi faizleri silinecek mi?

Öğrencilerden eylül ayından itibaren öğrenim kredisine bağlı herhangi bir gecikme faizi alınmayacağını belirten Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu, şu ifadeleri kullandı: "Üniversite eğitimi süresince öğrenim kredisi almış ancak mezuniyetinden 2 yıl sonra ödemesini gerçekleştirmeyen öğrencilere gecikme zammı uygulanıyordu. Eylül ayından itibaren artık öğrencilerden gecikme zammı alınmayacak. Önümüzdeki dönemde Maliye Bakanlığı'na başvuru yapacak öğrenciler için yeni ödeme takvimi hazırlanacak" diye konuştu. Öğrenciyi mağdur etmemek için her şeyin yapıldığını söyleyen Sinan Aksu, "Son düzenlemeyle beraber öğrencinin ödeyemediği taksitlerden sonra oluşan faiz ortadan kaldırıldı. İlk ana borcu gibi işlem görecek"