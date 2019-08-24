Kuzey Kore’den bir füze denemesi daha
Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya, Kuzey Kore’nin Japon Denizi’ne 2 balistik füze atışı gerçekleştirdiğini duyurdu.24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:02
Japonya'nın başkenti Tokyo’daki Savunma Bakanlığı önünde gazetecilere konuşan Iwaya, füzelerin KoreYarımadası’nın doğu tarafından saat 6.44 ve 7.07’de fırlatıldığını, her iki füzenin de Japon Denizi’ne düştüğünü belirtti. Iwaya, Kuzey Kore’nin son füze denemelerinin uluslararası toplum için tehdit oluşturduğunu ve Kuzey Kore’nin Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını açık bir şekilde ihlal ettiğini söyledi. Iwaya ayrıca, Kuzey Kore’nin bölgesel durumunun yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı.
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