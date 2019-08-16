Kuzey Kore Seul ile müzakereleri bitirdi
Kuzey Kore'nin, Güney Kore ile müzakereleri sonlandırmasının ve bundan Seul'ü sorumlu tutmasının hemen ardından füze denemesi gerçekleştirdiği bildirildi.16 Ağustos 2019 Cuma 11:20
Güney Kore, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne iki kısa menzilli balistik füze fırlattığını bildirdi.
Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin doğu kısmında iki balistik füze denemesi yaptığı, 30 kilometre irtifaya ulaşan füzelerin 230 kilometre uçtuktan sonra Japonya ile Kore Yarımadası arasındaki Doğu Denizi'ne düştüğü belirtildi.
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