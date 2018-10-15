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Kuzey Kore şart koştu! Trump çok kızacak

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ABD'ye ülkesindeki nükleer tesislerin listesini sunmak için şart koştu. Kim Jong-un, Kore Savaşı'nı sonlandıran deklarasyonun imzalanması karşılığında listeyi vereceğini söyledi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 16:18
Kuzey Kore şart koştu! Trump çok kızacak

Japonya'da yayınlanan Yomiuri Shimbun, geçen hafta ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla görüşen Kim'in, Kuzey Kore'deki nükleer tesislerin listesini muhatabına vermeyi reddettiğini yazdı.

'ABD, listeyi alsa da buna inanmaz'

Gazeteye göre Kim, Pompeo'nun listenin en azından bir kısmını talep etmesine "Washington ve Pyongyang arasında güvene dayalı ilişkiler olmadığı için ABD, listeyi alsa da buna inanmaz" yanıtını verdi.

Nükleer silahların imhası için her şeyden ABD ve Kuzey Kore arasında güven inşa edilmesi gerektiğinin altını çizen Kim, Kore Savaşı'nı resmen sonlandıran deklarasyonun imzalanmasını da şart koştu.

Henüz barış anlaşması imzalanmadı

Kore Savaşı, 1953 yılında ateşkesle sona ermiş ancak barış anlaşması imzalanmamıştı.

Pompeo, Kuzey Kore'nin elinde bulundurduğu nükleer silahların yok edilmesine dair Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile gerçekleştirdiği görüşmede 'gerçek bir ilerleme' kaydedildiğini belirtmişti.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 16:18
  1. Trump
  2. ABD
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