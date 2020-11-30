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Aktüel Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli
Aktüel

Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli

Yeniakit Publisher
2020-11-30 20:19:02 -
Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE (AA) - Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Kuzey Ege'de etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın için planlanan bazı seferler yapılamayacak.

Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan, Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den saat 05.00 ve 09.00'daki seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamada, diğer seferlerde bir aksama bulunmadığı kaydedildi.

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