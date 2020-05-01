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Kuveyt’ten gelen 99 kişi Çanakkale’de karantinaya alındı

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kuveyt’ten Türkiye’ye getirilen 99 kişi Çanakkale’deki kız öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 00:26:34 -
Kuveyt’ten gelen 99 kişi Çanakkale’de karantinaya alındı

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kuveyt’ten Türkiye’ye getirilen 99 kişi Çanakkale’deki kız öğrenci yurdunda karantinaya alındı.



Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle birçok önlem alınmaya devam ediyor. Kuveyt’ten İstanbul Havaalanı’na gelen 99 kişi, karayolu ile Çanakkale’ye getirilip, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesinde bulunan Çanakkale Kız Yurdu’na yerleştirildi. 4 otobüsle getirilen vatandaşların ilk olarak bavulları topluca alana indirildi. Burada özel kıyafetleriyle hazır bekleyen AFAD ekipleri, bavulları dezenfekte etti. Daha sonra sosyal mesafe kuralları gereği otobüslerden tek tek indirilen vatandaşlar, yurt binası önünde sağlık kontrolü ve ateş ölçüm taramasından geçerek odalarına yerleştirildi.


14 gün karantinada kalacak olan vatandaşlar, sağlık açısından sıkı denetim altında tutulacak.

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