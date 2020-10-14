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Aktüel Kuveyt'te mahkumlar ile güvenlik güçleri arasında arbede
Aktüel

Kuveyt'te mahkumlar ile güvenlik güçleri arasında arbede

Çıkan arbede sırasında çok sayıda mahkum ve güvenlik personeli yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 16:54:33 -
Kuveyt'te mahkumlar ile güvenlik güçleri arasında arbede

KUVEYT (AA) - Kuveyt'te başkentte bir merkez hapishanesinde güvenlik güçleri ve mahkumlar arasında çıkan arbedede birçok kişi yaralandı.

Başkent Kuveyt'teki merkez hapishanede çıkan olaylarla ilgili basında ve sosyal medyada yer alan haberlerin ardından Kuveyt İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, merkez hapishanenin koğuşlarına ani bir teftiş yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, teftiş sırasında bazı mahkumların cep telefonunun olduğunun görüldüğü ve bunun üzerine telefonlara el konularak söz konusu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığı ifade edildi.

Telefonlara el konulduğu sırada bazı mahkumların teslim etmeyi reddederek, güvenlik personeline direnç gösterdiği ve arbede yaşandığı kaydedilen açıklamada, olaylar sırasında mahkumlardan ve güvenlik güçlerinden yaralananların olduğu ve yaralıların el-Fervaniye hastanesine nakledildiği aktarıldı.

Açıklamada, yaralıların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.


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