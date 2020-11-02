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Aktüel Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Al-Zawawi Mardin Valiliğini ziyaret etti
Aktüel

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Al-Zawawi Mardin Valiliğini ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-11-02 14:12:10 -
Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Al-Zawawi Mardin Valiliğini ziyaret etti

MARDİN (AA) - Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Al-Zawawi, Mardin'de Valiliği ziyaret etti.

Kentteki temaslarını sürdüren Al-Zawawi, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ve beraberindeki heyetle Valiliğe geçti.

Şeref defterini imzalayan Al-Zawawi, Vali Mahmut Demirtaş ile görüştü.

Vali Demirtaş, Kuveyt ile Türkiye'nin kardeş ülkeler olduğunu ifade ederek, ticaret ve siyasi ilişkilerin de çok güçlü olduğunu söyledi.

İki ülke arasında ekonomik, siyasal ve sosyal ilişkilerin güçlenmesinden memnuniyet duyacaklarını kaydeden Demirtaş, "İnşallah büyükelçimizin ziyareti ile ikili ilişkilerimiz daha da güçlenecek." dedi.

Al-Zawawi de Mardin'e gelmeyi çok istediğini, bu fırsatı bulduğu için çok mutlu olduğunu belirtti.

Mardin'in kendisinde çok ayrı bir yerinin olduğunu ifade eden Al-Zawawi, "Orta Doğu'da Mardin'in İslam dini ve kültüründeki yeri ile ilgili çalışmalar yapan, bir araya gelip ilim ve fıkıh konuları ile ilgili konferanslar veren dostlarımız var. Ankara'ya atanmamla ilk tanıştığım insanlar da Mardinli oldular. O yüzden Mardin bizim için çok önemli bir şehir." diye konuştu.

Demirtaş, ziyaretin anısına Al-Zawawi'ye plaket verdi.

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