Kuveyt, yarım milyondan fazla yabancı işçiyi sınır dışı etmeyi planlıyor

KUVEYT (AA) - Kuveyt hükümeti, işgücü piyasasındaki dengesizliklerin ve demografik yapı üzerindeki etkilerinin giderilmesi için yarım milyondan fazla yabancı işçinin sınır dışı edilmesi yönünde bir planları olduğunu açıkladı.

Kuveyt Ekonomi Bakanı Meryem el-Akil, Kuveyt Parlamentosu'nda İnsan Kaynakları Geliştirme Komisyonunda yabancı işçi istihdamına ilişkin bir sunum yaptı.

Akil, yarım milyondan fazla yabancı işçinin sınır dışı edilmesinin planlandığına işaret ederek, işgücü piyasasındaki dengesizliğin giderilmesi için hazırlanan planın uzun orta ve kısa vadeli çözümler içerdiğini söyledi.

Kısa vadeli çözüm olarak ülkede ikamet eden 360 bin yabancı işçinin sınır dışı edilmesinin planlandığını dile getiren Akil, bunlar içinde 120 bin kişinin yasadışı, 150 bin işçinin 60 yaş üstü ya da kronik hasta, 90 bin kişinin ise eğitimsiz ve vasıfsız işçilerden oluştuğunu kaydetti.

Akil, orta ve uzun ölçekli çözüm çerçevesinde özel ve kamuda teknolojik hizmetleri verebilecek bir görevlendirmeye gidileceğini, dijital bir dönüşüm planlandığını söyledi.

Ayrıca, özel sektörde sekreterlik, muhasebe, idari, hukuk, bilgisayar, inşaat ve makine mühendisliği mesleklerinde 160.000 iş istihdamının kademeli olarak ortadan kaldırılmasının teşvik edileceğini aktaran Akil böylece devlet sektörüne akışın da azaltılmasının planlandığını vurguladı.

İnsan Kaynakları Geliştirme Komisyonu Başkanı Milletvekili Halil Al-Salih ise toplantının ardından yaptığı açıklamada, komisyonun hükümeti demografik yapının düzenlenmesi için bir takvim belirlemesini ve bu vizyonun uygulanması için gerekli yasaları sunmasını istediğini aktardı.