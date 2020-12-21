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Aktüel Kuveyt, Kovid-19 nedeniyle sınırlarını 10 gün süreyle kapatma kararı aldı
Aktüel

Kuveyt, Kovid-19 nedeniyle sınırlarını 10 gün süreyle kapatma kararı aldı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 16:57:59 -
Kuveyt, Kovid-19 nedeniyle sınırlarını 10 gün süreyle kapatma kararı aldı

KUVEYT (AA) - Kuveyt, bazı ülkelerde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından tüm sınırlarını 10 gün süreyle kapatma kararı aldı.

Hükümet İletişim Merkezi'nin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan tüm ticari uçuşların çift yönlü askıya alınması, kara ve deniz sınırlarının kapatılması kararı alındığı belirtildi.

Bugün yerel saatle 23.00'te başlayacak uygulamanın 1 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edeceği kaydedildi.

İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından, Başbakan Boris Johnson ve bir grup bilim insanı, yaptıkları açıklamada, ülkede keşfedilen yeni türün, yüzde 70 daha fazla bulaşıcı olduğunu duyurmuştu. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da mutasyona uğramış yeni koronavirüsün kontrolden çıktığını açıklamıştı.

Mutasyona uğrayan virüsün, İngiltere'den sonra Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'da da görülmesi üzerine, Türkiye başta olmak üzere birçok ülke İngiltere'den ve bu ülkelerden uçuşları durdurmuştu.

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